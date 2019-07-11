Госдума РФ приняла закон о штрафах за «зарплатное рабство»

Работодателям, которые препятствуют своим сотрудникам в выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы. Законопроект о «зарплатном рабстве» сегодня был принят в третьем чтении в Госдуме РФ.

Законом предлагается установить административную ответственность для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

«Бывают случаи, когда работодатель выбирает удобный ему банк. При этом у сотрудника уже открыты счета и карты в другом банке, и ему было бы удобно продолжать свое обслуживание в нем», — цитирует пресс-служба парламента слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

При этом он отметил, что в действующем законодательстве уже существует право смены банка, на карточку которого должна перечисляться зарплата. Однако эта норма часто игнорируется работодателем.

Напомним, ранее Минфин РФ прогнозировал, что отмена «зарплатного рабства» приведет к росту ставок по кредитам.