Отмена «зарплатного рабства» приведет к росту ставок по кредитам — Минфин

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что отмена так называемого «зарплатного рабства», когда сотрудник компании не может выбрать себе банк для получения зарплаты, может привести к увеличению ставок по кредитам.

По мнению Моисеева, к существующей системе необходимо подходить с осторожностью, так как нужно понимать, «какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика».

«Почему предприятие, как правило, загоняет всех своих сотрудников в какой-то банк? Это обеспечивает некий оборот ликвидности на счетах, что дает возможность получать более дешевые кредиты. Ужесточение регулирования взаимоотношений с банками с высокой долей вероятности может привести к росту ставок по кредиту», — передает слова Моисеева ТАСС.

Ранее Банки РФ предложили перечислять зарплаты через единый расчетный центр для борьбы с «зарплатным рабством».