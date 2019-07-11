СМИ: замглавы АСВ уволился из-за расследования по делу полковника ФСБ

Первый заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и впоследствии уехал за границу из-за расследования по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина.



Сначала Мирошников был в Австралии, потом переехал в Германию. Друзьям он рассказывает, что лечит там «плечо теннисиста», следует из расследования «Проекта» и The Bell.

Один из собеседников изданий называет Мирошникова и Черкалина «близкими друзьями» и утверждает, что в его присутствии они «обсуждали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить».

Два банкира рассказывают, что в преддверии отзыва лицензий Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. Еще один банкир утверждает, что к нему обращались «люди, связанные с АСВ», и требовали $200 млн в обмен на отказ от преследования руководства банка за вывод из него денег.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ Кирилл Черкалин, который ранее был арестован по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей вместе с двумя своими бывшими подчиненными — Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.