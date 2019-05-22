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Происшествия

Фигурантом дела о хищении 490 млн рублей стал полковник ФСБ Черкалин

18:42, 22.05.2019
Фигурантом дела о хищении 490 млн рублей стал полковник ФСБ Черкалин
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, который ранее был арестован по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей вместе с двумя своими бывшими подчиненными — Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым, сообщает ТАСС.

Это следует из материалов, которые были оглашены Мосгорсудом. Экс-член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко также подозревается по делу Черкалина и скрывается от следствия.

Напомним, ранее несколько СМИ опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены сумки с 12 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Происшествия
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