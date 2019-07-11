В Роскачестве рассказали, как защитить аккумулятор смартфона от взрыва

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали основные рекомендации по защите аккумулятора смартфона или ноутбука от взрыва.

В ведомстве пояснили, что все устройства имеют одинаковый тип энергоносителя — литий-ионный аккумулятор. От резкого перепада температуры он начинает вырабатывать газ, позже «надувается» и может течь.

Отмечается, что любое повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что повлечет за собой взрыв.

Среди основных советов Роскачества — использовать только оригинальные зарядные устройства, не допускать перегрева (от солнца или батареи) аккумулятора, стараться не запускать энергоемкие игры, не допускать падения гаджета и не носить гаджет в заднем кармане одежды.

Кроме того, при вздутии аккумулятора нельзя его использовать из-за начавшихся химических реакций. Они могут повлечь за собой взрыв батареи.

При возгорании аккумулятора следует выдернуть его из розетки зарядное устройство, не прикасаясь к устройству, а также бросить гаджет в воду или накрыть его чем-то, что плохо горит.

Напомним, ранее Роскачество составило новый рейтинг смартфонов, iPhone не вошел в тройку лучших.