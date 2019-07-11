Баллон с газом взорвался в многоэтажном доме в Москве

На северо-востоке Москвы в панельном жилом доме произошел хлопок утром в четверг, 11 июля.

Инцидент случился по адресу: проезд Бестужевых, дом 12. В 12-этажном строении взорвался газовый баллон, в настоящее время происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке.

Прибывшие спасатели приступили к эвакуации людей, пишет ТАСС.

Предварительно, причиной взрыва в многоэтажке стала ошибка при ведении сварочных работ. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее во Владимирской области при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек.