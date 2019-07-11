Баллон с газом взорвался в многоэтажном доме в Москве
На северо-востоке Москвы в панельном жилом доме произошел хлопок утром в четверг, 11 июля.
Инцидент случился по адресу: проезд Бестужевых, дом 12. В 12-этажном строении взорвался газовый баллон, в настоящее время происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке.
Прибывшие спасатели приступили к эвакуации людей, пишет ТАСС.
Предварительно, причиной взрыва в многоэтажке стала ошибка при ведении сварочных работ. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.
Напомним, ранее во Владимирской области при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек.Происшествия
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