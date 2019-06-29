Во Владимирской области при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек

В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Коврове Владимирской области 11 человек пострадали, еще один погиб.

Как сообщил главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев, двое из пострадавших находятся в реанимации.

В региональном СУ СК уточнили, что среди пострадавших четверо полицейских, которые оказались около дома во время патруля, передает ТАСС.

«В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Владимирской области.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека.

