Ученый КФУ рассказал об опасности нитратов

Для организма человека страшны не сами нитраты, а преобразование их в нитриты, то есть в соли азотистой кислоты. Об этом заявил доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Аркадий Курамшин.

По его словам, всасываясь в желудочно-кишечном тракте, нитриты попадают в кровь и далее через мембрану эритроцитов вступают в реакцию с гемоглобином. В результате происходит нарушение транспортной функции гемоглобина, и кислород начинает поступать в ткани в недостаточном количестве.

Курамшин подчеркнул, что особенно вредно для организма попадание излишнего количества того или иного вещества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила максимальную суточную дозу нитратов — 3,7 мг на 1 кг массы тела. Для детей эта доза составляет 0,4—1,3 мг/кг.

«Куда больше нитратов содержится в зелени и овощах. Рекордсменами по содержанию соли азотной кислоты являются: белокочанная капуста, в особенности кочерыжка, морковь (сердцевина) и свекла (листья и хвост), редис, а также петрушка и укроп (стебли)», — цитирует ученого пресс-служба КФУ.

Также большое количество нитратов бывает в арбузах. Распознать такой арбуз можно при помощи специальных приборов — нитрат-тестеров, либо по волокнам, идущим от сердцевины к корочке. При наличии нитратов мякоть будет желтого цвета и рыхлая.

Напомним, ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост доли овощей с нитратами на территории России. Чаще всего нитраты обнаруживаются в импортных арбузах и дынях.