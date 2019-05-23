Роспотребнадзор зафиксировал рост доли овощей с нитратами в России

В России наблюдается рост доли овощей с нитратами по итогам 2018 года. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что зафиксировано увеличение доли некачественной продукции по содержанию химических соединений.

Так, в 2017 году количество неудовлетворительных проб овощей по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году зафиксирован рост в два раза — 4%, передает «РИА Новости».

Стоит отметить, что количество овощей с нитратами растет с 2016 года. Отмечается, что стабильно нитраты обнаруживаются в плодах и овощах и импортных арбузах и дынях.

Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили штрафовать магазины за продажу продуктов с нитратами.