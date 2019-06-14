«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в мае составил 553 рубля

Средний чек жителя России за поход в магазин составил 553 рубля. Об этом сообщают эксперты холдинга «Ромир» по итогам мая текущего года.

Согласно исследованию, данный показатель стал самым низким с начала года, уменьшение по сравнению с апрелем — 0,7%, или на 4 рубля. Снижение фиксируется уже второй месяц подряд.

Что касается регионов, то в мае средний чек на Дальнем Востоке равнялся 639 рублей, в Поволжье — 503 рубля, на Урале — 574 рубля, в Центральном федеральном округе — 614 рублей, в Сибири — 465 рублей.

Средний чек в российских гипермаркетах снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, в супермаркетах — на 2,8%, в дискаунтерах — на 0,6%, в магазинах традиционной торговли — на 3,1%, передает «РИА Новости».

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более половины жителей России покупают товары только по акциям.