Греф: Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей на особых условиях

Сбербанк готов присоединиться к системе быстрых платежей ЦБ, но только на особых условиях. Сейчас ведутся переговоры с Центробанком.

«Мы будем подключены, но на определенных условиях, которые создают смысл для дальнейшего развития системы. Мы их пока обсуждаем», — рассказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту».

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об экономических условиях и безопасности. При этом Греф отметил, что если Сбербанк подключат принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться.

«Мы были первыми на рынке и не пользовались никакими преференциями. При этом мы никому не запрещали работать, напротив, открыли возможность подключения к системе других банков. Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», — сказал президент Сбербанка.

Напомним, что ЦБ запустил систему быстрых платежей (СБП) еще в феврале. На старте в проекте участвовали 11 банков. Среди них: «Ак Барс» Банк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк», «Киви банк», «СКБ-банк», «Росбанк», «Совкомбанк» и РНКО «Платежный центр».