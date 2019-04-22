В Татарстане предложили создать программу регулирования числа бездомных животных

Фракция «Единой России» в Госсовете РТ предложила создать в Татарстане программу по регулированию численности бездомных животных. Соответствующее обращение депутатов в адрес президента РТ Рустама Минниханова озвучил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По его словам, татарстанцы постоянно жалуются на проблему бездомных животных. Отмечается, что меры по отлову животных не улучшают ситуацию, поэтому нужен комплексный подход, включающий вакцинацию, стерилизацию, учет с помощью чипирования и систему поиска новых хозяев.

«Это вопрос безопасности людей и гуманного отношения к животным. Мы современное цивилизованное общество и должны в этом вопросе следовать современным практикам, позволяющим регулировать популяцию бездомных животных и при этом обеспечивать безопасность граждан», — цитирует Хабибуллина «Татар-информ».



Ранее было возбуждено уголовное дело по факту расстрела собак на частной территории в Высокогорском районе Татарстана. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ, — за жестокое обращение с животными.