ГК «КамаСтройИнвест» стала победителем Urban Awards 2019 в двух номинациях

Фото: ГК «КамаСтройИнвест»

ГК ООО «КамаСтройИнвест» стала победителем в двух номинациях XI федеральной премии Urban Awards 2019. Награды получил жилой дом Z House и ЖК «Легато».

Премия Urban Awards создана для определения достижений жилой городской недвижимости России. Цель премии — продвижение современных стандартов и распространение передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью.

Победители премии получают статус «Лучший объект года» в своей номинации, что доказывает соблюдение ими строгих стандартов качества на рынке жилья. Для определения номинантов и лауреатов премии ежегодно создается независимая экспертная комиссия. Принимая решение, она учитывает весь процесс девелопмента — строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

«КамаСтройИнвест» — единственный участник из Татарстана, который получил статус «Лучший объект года». Компания представила два своих проекта и за оба получила награду.

Z-House — шестиэтажный дом с авторской архитектурой в центре Казани. Он стал первым среди жилых домов в Татарстане, который получил золотой сертификат российского стандарта энергоэффективности в строительстве Green Zoom. Благодаря энергоэффективным мероприятиям, экологичности материалов и новым технологиям, жильцы Z-house смогут экономить на коммунальных платежах.

Проект предусматривает энергосберегающее освещение, датчики света и движения, улучшенные теплотехнические характеристики дома, площадку для раздельного сбора мусора, места для хранения велосипедов. Комплекс отличается сложной архитектурой, стены дома выполнены из керамического кирпича, а на детской площадке используется сертифицированная древесина.



ЖК Legato — клубный дом премиум-класса, расположенный в историческом центре Казани рядом с Лядским садом. Дом построен с использованием экологически чистых материалов, безвредных для человека. Перегородки между монолитными колоннами и квартирами выполнены из керамического кирпича, а фасады облицованы природным камнем «травертин». Дом оснащен бесшумными лифтами, индивидуальным газовым отоплением и автоматическим снятием показаний счетчиков.



Фирменное наименование застройщика — Общество с ограниченной ответственностью «Рэд Эпл».

Проектная декларация №16-000394 от 06.06.2019 (Z-House) и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 16RU1631000-215-2018 от 29.12.2018 (ЖК Legato).



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