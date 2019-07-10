ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств

По итогам пяти месяцев 2019 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос на 23% — до 4,82 трлн рублей.



Объем депозитов, накопительных и текущих счетов банка достиг 4 трлн рублей. Банк обеспечил более 65% прироста всего рынка частных сбережений, увеличив свою долю на 0,59 п.п. По данным Банка России, она превышает 14,8%.

Клиентская база ПАО Банка ВТБ в сегменте привлеченных средств с начала текущего года выросла более чем на 10%. Наибольшим спросом у населения пользуются депозиты — на них приходится более 70% всего портфеля банка.

«Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения, это важнейший продукт, который мы предлагаем для наших клиентов. Наибольшим спросом пользуется сезонный промовклад «Время роста», условия по которому являются одними из лучших на рынке. ВТБ уже дважды продлевал срок его действия. Также мы наблюдаем рост интереса к накопительным счетам — более половины наших вкладчиков размещают на них свои сбережения», — отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

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