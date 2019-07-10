В высотном доме на улице Чехова в Казани произошел пожар

В Вахитовском районе Казани в жилом доме случился пожар утром в среду, 10 июля.

Возгорание произошло в ванной комнате в одной из квартир строения. Прибывшие пожарные установили, что огонь распространялся на десятом этаже 15-этажного дома. Женщина и двое детей до прибытия спасателей покинули горящее жилье.

Была проведена эвакуация 15 человек с вышерасположенных этажей дома. В итоге пожар успешно ликвидировали, причины возгорания устанавливаются, рассказали в ГУ МЧС по Татарстану.

В результате инцидента пострадавших и погибших нет.

Напомним, ранее в Казани экстренные службы съехались к Минэкономики РТ из-за бесхозного пакета.