В Москве задержали участников акции протеста против преследования крымских татар

В центре Москвы, на Красной площади, полицейские задержали семерых протестующих, которые выступали против уголовного преследования крымских татар.

Акция приурочена к рассмотрению жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В Ростове-на-Дону все они были осуждены на сроки от 9 до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России).

Активисты во время протеста держали в руках плакаты с надписями, где призывалось обратить внимание на данную проблему, сообщает ВВС.

По данным телеканала, в акции протеста приняли участие от 20 до 30 человек.

Напомним, ранее в Самаре суд вынес приговор пятерым жителям Татарстана за участие в «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России).