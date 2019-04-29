В Самаре суд вынес приговор пятерым жителям Татарстана за участие в «Хизб ут-Тахрир»

Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к длительным срокам заключения пятерых жителей Татарстана за участие в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).



Анаса Гимазетдинова и Ирека Мухаметова суд приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

Ринат Ханнанов, Азат Загиева и Эмиль Шангареев приговорены 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает "Интерфакс".



Напомним, что сотрудники УФСБ по Татарстану в октябре 2017 года задержали участников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир». 18 октября суд отправил под стражу Рината Ханнанова, Азата Загиева, Ирека Мухаметова, Раиля Хамидуллина, Расима Мамедова, Анаса Гимазетдинова и Эмиля Шангареева.

