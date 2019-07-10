МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре и тумане

ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан сообщило, что с 20.00 10 июля до 20.00 11 июля ожидается переменная облачность.

Местами небольшие кратковременные дожди, ночью по югу до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, шквалистое усиление ветра до 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью +14, +19°, по северу — до +9°, днем — до +27°, по юго-востоку — до +31°. Утром на отдельных участках автодорог туман, видимость 500—1000 м, сообщает МЧС по РБ.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО.