В Татарстане изменятся маршруты двух пригородных поездов

Маршруты пригородных поездов сообщением Казань — Свияжск и Свияжск — Арск будут курсировать до станции Тюрлема.

Изменения начнут действовать с 13 июля по 29 сентября по субботам и воскресеньям. Нововведение направлено для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Подробная информация о времени и остановках двух маршрутов опубликована на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Татарстане почти 100 пригородных поездов оснастили системой безналичного расчета. К оплате принимаются любые банковские карты, а также устройства с NFC-технологией.