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В Татарстане изменятся маршруты двух пригородных поездов

12:16, 10.07.2019
В Татарстане изменятся маршруты двух пригородных поездов
Фото: pixabay.com

Маршруты пригородных поездов сообщением Казань — Свияжск и Свияжск — Арск будут курсировать до станции Тюрлема.

Изменения начнут действовать с 13 июля по 29 сентября по субботам и воскресеньям. Нововведение направлено для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Подробная информация о времени и остановках двух маршрутов опубликована на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Татарстане почти 100 пригородных поездов оснастили системой безналичного расчета. К оплате принимаются любые банковские карты, а также устройства с NFC-технологией.

БизнесТранспортОбщество Татарстан
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