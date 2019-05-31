В Татарстане почти 100 пригородных поездов оснастят системой безналичного расчета

В Татарстане до конца июня оборудуют 95 пригородных поездов системой безналичного расчета.

По словам начальника отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров ППК АО «Содружество» Николая Еремцова, на данный момент системой безналичной оплаты оборудованы уже 17 единиц переносной техники, с которой работают кассиры.

К оплате принимаются любые банковские карты, а также устройства с NFC-технологией, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в автобусах Казани с 1 июня появится возможность оплатить проезд банковской картой с функцией PayPass любой платежной системы.