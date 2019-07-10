Запрет на полеты в Грузию могут отменить

Извинения Тбилиси и позиция президента РФ Владимира Путина по санкциям против Грузии огут изменить ситуацию в отношении двух стран. Запрет на авиасообщение с Грузией может быть отменен.

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — передает «Коммерсант» слова источника в МИД РФ.

После восстановления полетов можно будет вернуться и к обсуждению отмены визового режима.

Напомним, что накануне Путин заявил, что он против введения санкций в отношении Грузии. Президент обратил внимание на необходимость сохранения мира между народами. По его словам, ненависть грузин к русским пытаются разжигать те, кто не знает истории.