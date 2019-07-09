Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 24 человек

МЧС подтвердило обнаружение еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области. Таким образом, число погибших выросло до 24.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Из-за наводнения около 3,5 тысячи домов полностью разрушены или непригодны к восстановлению. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в Тулуне.