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Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 24 человек

18:01, 09.07.2019
Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 24 человек
Фото: irkobl.ru

МЧС подтвердило обнаружение еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области. Таким образом, число погибших выросло до 24.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Из-за наводнения около 3,5 тысячи домов полностью разрушены или непригодны к восстановлению. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в Тулуне.

Происшествия
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