Россия приготовит для первого космонавта ОАЭ халяльные блюда

Компания «Лаборатория космического питания» приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, в том числе это будет и халяльная пища.

Он полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября и пробудет там восемь дней. «Лаборатория космического питания» приготовит халяльные национальные продукты питания, в набор включат балалит, салуну и мадрубу в виде консервов в алюминиевых банках. Блюда арабской кухни собираются приготовить к середине августа, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) считают Роскосмос верным партнером для подготовки первых астронавтов страны. Власти считают, что сотрудничество РФ и Эмиратов должно распространяться и на другие области.

