Татарский театр оперы и балета потратит 15 млн рублей на проведение «Узгэреш жиле» в США в январе 2020 года

Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля выбрал компанию, которая займется подготовкой и организацией фестиваля эстрадной татарской песни «Узгэреш жиле» («Ветер перемен») в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке.



Согласно документам закупки, фестиваль планируется провести с 15 по 19 января 2020 года. Соответствующие услуги театру окажет Maestro artist management, сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 15,3 млн рублей.

В фестивале примут участие Айдар Сулейманов, Зарина Вильданова, Алина Шайгарданова и другие.



О том, что «Узгэреш жиле» планируют показать в Нью-Йорке на сцене Карнеги-холла, стало известно в сентябре прошлого года.

