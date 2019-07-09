Пензенский Следком прокомментировал сообщения о том, что Бастрыкин уволил свою подчиненную за улыбку

Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области сообщила, что глава отдела кадров Елена Лебедева уволилась по собственному желанию.

Это произошло в конце июня, пишет РБК.

По данным telegram-канала, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского СК Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания, которое прошло 26 июня и было посвящено детям.

На мероприятии председатель СК поручил, чтобы к 2020 году в кадетском корпусе СКР половина учащихся была из подшефных комитету детдомов. В этот момент Лебедева улыбнулась, на что Бастрыкин сказал, что ей «не по пути» с СКР и попросил ее уволиться и перейти «куда-нибудь в сельское хозяйство».