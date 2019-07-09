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Основателя «Домашних денег» признали банкротом

12:58, 09.07.2019
Основателя «Домашних денег» признали банкротом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя и владельца микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Конкурсным управляющим стала Анна Панова. Она отчитается о ходе процедуры банкротства 14 января 2020 года, следует из определения суда.

Обратится с ходатайством о банкротстве Бернштама и введении в отношении него процедуры реализации имущества решило собрание кредиторов в начале июня, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, иск о банкротстве Бернштама подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица АО АКБ «Русский Трастовый Банк».

Экономика
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