Основателя «Домашних денег» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя и владельца микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама.



Конкурсным управляющим стала Анна Панова. Она отчитается о ходе процедуры банкротства 14 января 2020 года, следует из определения суда.

Обратится с ходатайством о банкротстве Бернштама и введении в отношении него процедуры реализации имущества решило собрание кредиторов в начале июня, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, иск о банкротстве Бернштама подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица АО АКБ «Русский Трастовый Банк».