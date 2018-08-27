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АСВ попытается обанкротить владельца «Домашних денег»

18:48, 27.08.2018
АСВ попытается обанкротить владельца «Домашних денег»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица АО АКБ «Русский Трастовый Банк» подало иск с требованием признания банкротом владельца ООО МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Иск зарегистрирован 14 августа. 17 августа суд постановил оставить банкротство без движения из-за непредоставления заявителем необходимых документов. Их до 17 сентября должны доставить в Арбитражный суд Москвы, иначе иск будет возвращен. Данные опубликованы в картотеке Арбитража.

Ранее агентство начало процедуру банкротства самой компании «Домашние деньги».

ПроисшествияЭкономикаБанки
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