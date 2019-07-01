Мост через Свиягу за 4,7 млрд рублей может построить компания, связанная с Ротенбергом

ПАО «Мостотрест», связанное с миллиардером Аркадием Ротенбергом, стало единственным участником конкурса по выбору подрядчика реконструкции и строительства моста через реку Свияга. Стоимость работ оценивается в 4,7 млрд рублей.

Заявку от компании признали соответствующей требованиям аукциона, но пока официально не объявили победителем, следует из материалов на сайте госзакупок.

Основным акционером «Мостотреста» является АО «ТФК-Финанс», которой владеет ООО «Стройпроектхолдинг». Последняя компания принадлежит Аркадию Ротенбергу. Он являлся спарринг-партнером по дзюдо президента России Владимира Путина.

Напомним, что тендер от «Волго-Вятскуправтодора» предполагает реконструкцию двухполосного моста на трассе М-7 и строительство еще одного двухполосного моста.

Контракты на реконструкцию соседних участков получили ОАО «Каздорстрой» и ПСО «Казань».