На выборы в Госсовет Татарстана выдвинулись 296 кандидатов

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан заверила списки кандидатов в депутаты Госсовета от партий «Справедливая Россия», «Партия Роста», «Российский общенародный союз», «Родина», «Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».



7 июля завершился период выдвижения кандидатов. По предварительным данным ГАС «Выборы», в одномандатных избирательных округах выдвинулись 296 кандидатов — 105 самовыдвиженцев и 191 кандидат от девяти политических партий. Это «Справедливая Россия» (45), «Яблоко» (1), ЛДПР (46), КПРФ (47), «Единая Россия» (41), «Партия Роста» (1), «Коммунисты России (7), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (1), «Родина» (1), сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Напомним, что «Единая Россия» представила в ЦИК Татарстана список из 56 кандидатов в депутаты Госсовета РТ, «Справедливая Россия» — из 49.