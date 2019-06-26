«Единая Россия» представила в ЦИК Татарстана список из 56 кандидатов в депутаты Госсовета РТ

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» представило в Центризбирком региона документы для выдвижения республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного совета РТ VI созыва.

Всего в списке кандидатов значатся 56 фамилий, которые были выбраны жителями Татарстана во время предварительного голосовании партии 26 мая 2019 года.

В пресс-службе ЦИК РТ сообщили, что решение о регистрации списка будет принято до 24 июля, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что региональное отделение «Единой России» утвердило список кандидатов в депутаты Госсовета РТ на партийной конференции, которая состоялась 20 июня.

