Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская от имени президента России Владимира Путина вручила 12-летнему Арсению Федорову щенка золотистого ретривера.

Школьник, обучающийся по адаптированной программе (инклюзивное образование), написал письмо Путину с просьбой подарить собаку после Нового года.

«Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо», — говорилось в письме, выдержку из которого приводит пресс-служба Минобразования Красноярского края.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич подарил Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.