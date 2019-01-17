Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Российскому лидеру щенок понравился.

«Симпатяга!» — сказал Путин, когда входил в зал для переговоров делегаций, передает ТАСС.

Шарпланинская (или югославская) овчарка — порода собак, появившаяся на Балканском полуострове. Ее используют для охраны овечьих стад на горных выпасах, а также в качестве служебной и сторожевой собаки.

Напомним, что в 2017 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.