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Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша

18:40, 17.01.2019 101
Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша
Фото: скриншот twitter.com

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Российскому лидеру щенок понравился.

«Симпатяга!» — сказал Путин, когда входил в зал для переговоров делегаций, передает ТАСС.

Шарпланинская (или югославская) овчарка — порода собак, появившаяся на Балканском полуострове. Ее используют для охраны овечьих стад на горных выпасах, а также в качестве служебной и сторожевой собаки.

Напомним, что в 2017 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.

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