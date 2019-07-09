В казанском Кремле прокомментировали попадание Минниханова в рейтинг Forbes

Рустам Минниханов попал в рейтинг Forbes — в сотню самых состоятельных чиновников России. По словам замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, в своей работе глава республики руководствуется лишь одним рейтингом.