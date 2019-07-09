В казанском Кремле прокомментировали попадание Минниханова в рейтинг Forbes
Рустам Минниханов попал в рейтинг Forbes — в сотню самых состоятельных чиновников России. По словам замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, в своей работе глава республики руководствуется лишь одним рейтингом.
— Рустам Нургалиевич в силу своей деловой активности, политического веса регулярно попадает в поле зрения компаний, составляющих различного рода рейтинги. В данном случае, определяя место в числе самых богатых государственных служащих, авторы взяли за основу суммарный семейный доход. Тем временем по итогам прошлого года персональный доход президента Республики Татарстан составил 8 549 675,30 рубля. Все данные в открытом доступе. Рейтинги — вещь гибкая. Расположение позиций в них зависит от методики проведения анализа. Данная статистика не является предметом нашего отдельного внимания. Президент Республики в своей работе руководствуется исключительно одним «рейтингом» — динамикой качества жизни граждан республики. Это та аналитика, на которой он лично сосредоточен, — сообщила «Реальному времени» Галимова.ОбществоВласть Татарстан
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