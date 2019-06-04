Росстат перечислил отрасли, где можно больше всего заработать

По итогам 2018 года самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях, сообщают «Известия».

Такой же результат был по итогам 2017 года. По итогам прошлого года час работы специалистов в этих отраслях стоит 793 рубля, в месяц это порядка 130 тысяч рублей. На втором месте по доходам — сфера производства табачных изделий. Здесь платят 739 рублей в час или около 121 тысячи рублей в месяц.

Напомним, ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда РФ назвали самые перспективные сферы деятельности для молодых специалистов.

