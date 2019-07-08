За 10 лет доля импортных машин на российском авторынке упала втрое

По итогам пяти месяцев 2019 года доля импорта на авторынке России составила 15%.

В течение последних десяти лет она сократилась в 3,2 раза. Например, в 2009 году на долю импорта приходилась почти половина всех продаж новых легковых автомобилей (48%). В 2013 году уже только треть рынка была занята иномарками — 32,8%. Больше всего машин в Россию импортируется из Германии и Японии, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Напомним, ранее аналитическое агентство «Автостат» изучило парк легковых автомобилей в городах-миллионниках страны.

По данным на 1 января 2019 года, в Казани 266,3 тыс. иномарок. Столица республики находится на девятом месте рейтинга городов-миллионников. В парке легковых автомобилей Казани доля иномарок составляет 71,1%. Рекорд по доле иномарок показала Москва, доля иностранных автомобилей в парке легковушек города составляет 83,9%. Самая низкая доля иномарок в Самаре — 59,4%.