Казань попала в топ-10 городов России по доле иномарок в парке легковых автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» изучило парк легковых автомобилей в городах-миллионниках страны.

По данным на 1 января 2019 года, в Казани 266,3 тыс. иномарок. Столица республики находится на 9-м месте рейтинга городов-миллионников. В парке легковых автомобилей Казани доля иномарок составляет 71,1%.

Рекорд по доле иномарок показала Москва, доля иностранных автомобилей в парке легковушек города составляет 83,9%. Самая низкая доля иномарок в Самаре — 59,4%. Исследование размещено на официальном портале «Автостат».

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей в России до 2 млн рублей.