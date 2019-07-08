Федерацию акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Татарстана признали лучшей в ПФО
Первое место в ПФО заняла федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Татарстана.
Эксперты провели независимую оценку региональных федераций, было выделено четыре номинации по округам, в каждой из которых определили победителя. За первое место представителей татарстанской федерации наградили сертификатом на 600 тысяч рублей, сообщается на официальном портале министерства спорта республики.
Напомним, в прошлом году в Казани проходили чемпионат и первенство Татарстана по акробатическому рок-н-роллу. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Казани, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Чебоксар и Альметьевска.Спорт Татарстан
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