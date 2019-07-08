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Алексей Сутормин прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

18:17, 08.07.2019
Алексей Сутормин прошел медосмотр для перехода в «Зенит»
Фото: rubin-kazan.ru

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошел медицинское обследование для перехода в санкт-петербургский «Зенит». Таким образом, в ближайшее время он присоединится к питерскому клубу.

Напомним, игрок перешел в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Футболист подписал с казанским клубом четырехлетний контракт.

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги(РПЛ), в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу, а также получил семь желтых карточек. Также на его счету два матча в Кубке России, где он стал автором одного гола с пенальти и дважды был наказан желтой карточкой. Ранее Алексей выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».

СпортФутбол Татарстан
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