«Рубин» подписал контракты с тремя новичками

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов сразу с тремя футболистами. Новичками команды стали нападающий Алексей Сутормин, грузинский полузащитник Зурико Давиташвили и хорватский защитник Сильвие Бегич.

Сутормин родился 10 января 1994 года в Москве. Крайний полузащитник, нападающий. Выступал за команды «Строгино» (Москва), «Волгарь» (Астрахань), «Оренбург», а также за молодежную сборную России. В сезоне 2018/19 сыграл в составе «Оренбурга» 31 матч, в которых забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи. Игрок будет выступать в казанской команде под номером «19».

Давиташвили родился 15 февраля 2001 года в Тбилиси. Атакующий полузащитник, крайний полузащитник, нападающий. Выступал за команды «Динамо» (Тбилиси), «Локомотив» (Тбилиси). В Высшей лиге Чемпионата Грузии в сезонах 2018 и 2019 годов сыграл за «Локомотив» 18 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Грузии. Игрок сборной Грузии U21. Зурико будет выступать в «Рубине» под номером «11».

Бегич родился 3 июня 1993 года в Посушье (Босния и Герцеговина). Центральный защитник. Выступал за хорватские клубы «Камен», «Рудеш», «Интер Запрешич». В июле 2017 года перебрался в «Оренбург», за который за два сезона сыграл 56 матчей, забил 5 голов. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о новичках команды:

— В первую очередь это командные игроки, что очень важно. Сутормин — игрок с большим потенциалом, который может сыграть на любом фланге атаки. Давиаташвили обладает хорошей техникой для работы на маленьких пространствах. Два этих игрока — это хорошие усиление для нашей атаки. Бегич обладает всеми качествами, чтобы укрепить наш центр защиты, плюс знает наш чемпионат.