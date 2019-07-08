Госдума призвала возбудить уголовное дело в отношении ведущего «Рустави 2»

Члены Совета Госдумы высказались за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.

«Это звучало на Совете Государственной думы, и все во мнении сошлись, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбление Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» «большим позором для грузин».

Напомним, 7 июля ведущий программы P.S. на телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире обратился на русском языке к президенту Владимиру Путину, используя нецензурные выражения. После этого у здания телекомпании началась акция протеста, участники которой требовали извиниться за это.