В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире большим позором для грузин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбление Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» «большим позором для грузин».



По его слова, в последнее время в Грузии наблюдаются «все новые и новые обострения русофобских припадков» из-за нежелания грузинских властей «приструнить экстремистски настроенных молодчиков».

«Конечно, мы считаем их (оскорбления) абсолютно неприемлемыми и осуждаем. <...> Подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить грузинско-российские отношения и будь оно последствием безумия абсолютного, конечно же, это недостойно грузинского народа. <...> Это большой позор для грузин», — цитирует Пескова РБК.

Напомним, 7 июля ведущий программы P.S. на телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире обратился на русском языке к президенту Владимиру Путину, используя нецензурные выражения. После этого у здания телекомпании началась акция протеста, участники которой требовали извиниться за это.