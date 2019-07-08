Ростуризм: из Грузии вернулись все организованные российские туристы

На данный момент все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись в РФ.

«Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, — 4183 человека, с глубиной продаж до конца 2019 года. Из них: 1359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления», — приводит ТАСС сообщение Ростуризма.

Напомним, что с 21 по 26 июня в Россию вернулись 570 туристов из Грузии. Всего там находилось около полутора тысяч организованных туристов.



Напомним, что сегодня вступил в силу запрет на авиаперелеты между Россией и Грузией.