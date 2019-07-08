На сайте казанской мэрии появится «субпортал» для самозанятых

Фото: Максим Платонов

На сайте мэрии Казани в скором времени появится отдельный «субпортал» со всеми видами помощи, на которые может рассчитывать самозанятый. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

На данный момент уже появился реестр закупок из 43 извещений (на сумму 25 млн рублей), в которых они могут принять участие. Для обеспечения доступа к муниципальным торгам ведется разработка сервиса по конкурентным закупкам для самозанятых.



Также 10—11 августа в Казани пройдет Фестиваль самозанятых в Горкинско-Ометьевском лесу, где можно будет ознакомиться с лучшими практиками. Ожидается участие около 200 самозанятых.

Ранее в Татарстане разработали программу страхования самозанятых граждан. Она предусматривает возмещение затрат по больничному листу и юридическую помощь. На 5 июля в Татарстане зарегистрировано 17 тыс. самозанятых.