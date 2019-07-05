В Татарстане самозанятым гражданам будут компенсировать больничный

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В Татарстане разработали программу страхования самозанятых граждан. Она предусматривает возмещение затрат по больничному листу, сообщили «Реальному времени» в Министерстве экономики РТ.



На данный момент самозанятые не защищены в случае временной утраты трудоспособности, поскольку не обязаны перечислять взносы в Фонд социального страхования.

При наступлении страхового события застрахованный самозанятый сможет обратиться за компенсацией в страховую компанию. Сумма компенсации составит 0,3% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, но не более 10 тыс. рублей.

Помимо компенсации больничного, при оформлении полиса самозанятый получает страховку от несчастных случаев и может рассчитывать на юридическую помощь.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 17 тыс. самозанятых.

Напомним, ранее в Татарстане был заключен первый контракт на бирже. К услугам казанца, зарегистрированного в статусе плательщика налога на профессиональный доход, обратилось через конкурс Министерство экономики Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».