Орешкин поручил расследовать публикацию данных Росстата на сайте ЦБ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил провести служебное расследование о преждевременном появлении данных Росстата на сайте ЦБ.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — передает слова министра агентство «Прайм».

Ранее Банк России сообщил, что в июне инфляция замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом регулятор ссылался на данные Росстата. Однако в ведомстве утверждают, что не публиковали данные за июнь.

В Центробанке пояснили, что им необязательно проводить расследование. Пресс-служба ЦБ утверждает, что информация была доступна на сайте Росстата с утра 8 июля.

Напомним, что отчеты статистического ведомства уже вызывали подозрения в Минэкономразвития. В данные по росту промышленности в стране закралась ошибка, что заметили в СМИ и позже признали в Росстате.