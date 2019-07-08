В «Нефтехимик» перешли Зият Пайгин и Максим Игнатович

ХК «Сочи» обменял защитника Зията Пайгина в «Нефтехимик», сообщает официальный сайт нижнекамского клуба. Взамен сочинцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 24-летний Пайгин выступал за «Сочи» и «Локомотив». Он провел 31 матч в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав девять результативных передач при показателе полезности «+6» и шести штрафных минутах. В плей-офф на счету защитника одна результативная передача в четырех играх. Ранее Пайгин играл в казанском «Ак Барсе».

Также состав «Нефтехимика» пополнил 28-летний защитник Максим Игнатович, подписавший пробный контракт. В сезоне-2018/19 он провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7». Отметим, что хоккеист всю свою карьеру провел в новосибирском клубе.