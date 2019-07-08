Минниханов обсудил поставку продукции УГМК татарстанским предприятиям

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.



Стороны обсудили текущий ход и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках продукции УГМК татарстанским предприятиям, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Минниханов встречался с руководством Уральской горно-металлургической компании в августе 2017 года. В этом году бывший губернатор Оренбуржья Юрий Берг занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Уральская горно-металлургическая компания является крупнейшим производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Предприятия холдинга производят также свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции. В состав УГМК входят более 40 предприятий в России и за рубежом.