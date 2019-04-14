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СМИ: экс-губернатор Оренбургской области стал советником главы УГМК

09:52, 14.04.2019
СМИ: экс-губернатор Оренбургской области стал советником главы УГМК
Фото: orenburg-gov.ru

Бывший губернатор Оренбуржья Юрий Берг устроился в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК). По неофициальным данным он занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Официально экс-чиновник еще не назначен, но уже приступил к своим обязанностям, передает ria56.ru со ссылкой на источники.

Берг уже посетил несколько мероприятий в новом статусе. В том числе он встречался с новым руководителем области в статусе представителя УГМК.

Ранее СМИ сообщали, что бывший глава региона может войти в руководящий состав Росгеологии после того, как компанию возглавил уроженец Оренбургской области Сергей Горьков.

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