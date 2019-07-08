Главу МВД Басманного района Москвы отправили в отставку на фоне «дела отравителя»

Фото: пресс-служба МВД России

В Москве по результатам проверки был отстранен глава отдела полиции по Басманному району Сергей Васильев. Он был уволен из-за активности «серийного отравителя» Мурата Сабанова.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманному району», — цитирует ТАСС слова представителя ГУ МВД по Москве.

Источники агентства утверждают, что увольнение полицейского связано именно с расследованием дела Сабанова.

Напомним, что полиция задержала «отравителя из Ямы». Однако его тут же отпустили. В прокуратуре считают, что полицейские понимали «очевидную причастность» задержанного.