В казанском Горкинско-Ометьевском лесу покажут трансляцию церемоний открытия и закрытия WorldSkills 2019

Дирекция парков и скверов Казани подготовила культурную программу на время проведения чемпионата WorldSkills с 22 по 27 августа. Она пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу, на набережной Кабана и в парке им. Горького, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Центральной культурной площадкой станет Горкинско-Ометьевский лес. Там организуют трансляцию церемоний открытия и закрытия чемпионата. Программа мероприятий запланирована на 22—27 августа и будет посвящена современному Татарстану и рабочей молодежи. Здесь пройдут концерты, диджей-сеты, лектории, кинопоказы и мастер-классы.

Культурная программа в парке им. Горького будет посвящена дружбе стран и интернациональности. С 23 по 26 августа на большом газоне парка будут работать мастерские по дисциплинам чемпионата, зона кулинарных мастер-классов, а также фудкорт, где представят национальные блюда разных стран. Также пройдет концерт с участием татарстанских артистов и творческих коллективов.

На набережной озера Кабан с 23 по 25 августа горожан познакомят с культурным кодом и символами современного Татарстана. Здесь пройдут выступления казанских музыкантов, а театр «Угол», театр им. Карима Тинчурина и театр им. Камала покажут свои постановки. Кроме того, на набережной запланированы вечерние кинопоказы татарстанских режиссеров и бесплатные экскурсии для всех желающих.

Ранее стало известно, что 14 представителей Татарстана войдут в состав сборной России, которая примет участие в 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 с 22 по 27 августа.